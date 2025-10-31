LA NACION

Brasil: Vale recorta un 10% su beneficio en los primeros nueve meses, hasta los 5353 millones

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

La minera brasileña Vale ha registrado un beneficio neto atribuido de US$6196 millones (5353 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, lo que supone un descenso del 10% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Los ingresos netos operativos cayeron un 2% hasta septiembre al situarse en los US$27.343 millones (23.630 millones de euros), mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) disminuyó un 2%, hasta los US$10.870 millones (9394 millones de euros).

En el tercer trimestre del ejercicio, el beneficio neto atribuido de Vale creció un 11%, hasta los US$2685 millones (2320 millones de euros), al tiempo que los ingresos netos operativos registraron un alza del 9% hasta situarse en los US$10.420 millones (9004 millones de euros).

Por otra parte, la deuda neta repuntó un 31%, hasta los US$12.452 millones (10.760 millones de euros) en los primeros nueve meses del año, mientras que los gastos totales permanecieron invariables al situarse en los US$19.829 millones (17.136 millones de euros).

La compañía ha destacado el aumento de ventas en todos sus segmentos. En concreto, la facturación correspondiente al mineral de hierro aumentó un 5%, la del cobre un 20% y la del níquel un 6% en el tercer trimestre de 2025.

"La producción de mineral de hierro alcanzó su nivel trimestral más alto desde 2018 y el cobre obtuvo su mejor resultado en un tercer trimestre desde 2019, al tiempo que seguimos mejorando nuestra competitividad en cuanto a costes en el níquel", ha resaltado el consejero delegado de Vale, Gustavo Pimenta.

