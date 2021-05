Brasil vende a eeuu el mayor volumen de soja desde 2014: datos navieros

Por Ana Mano SAO PAULO, Brasil, 14 mayo (Reuters) - Brasil está en camino de vender el mayor volumen de soja a Estados Unidos desde 2014, según datos de transporte del agente marítimo Cargonave, porque está ayudando a los consumidores de ese país a cubrir un déficit momentáneo de oferta. El aumento de los envíos a Estados Unidos muestra que la escasez de suministros y los altos precios están obligando a los consumidores de soja, como las moliendas de semillas oleaginosas y los productores de carne, a cambiar sus proveedores para mantener las operaciones funcionando. Un total de 238.000 toneladas de soja brasileña han sido enviadas a Estados Unidos o zarparán pronto, según los datos de envío y una fuente. Esto incluye al menos cinco buques que transportarán 175.000 toneladas a Estados Unidos en los próximos días desde los puertos de Barcarena, Itacoatiara y Belém, según datos de Cargonave. Cada año, Brasil, el primer exportador mundial de soja, vende sólo unos pocos kilos de soja a Estados Unidos, que es un gran productor y exportador. La excepción más reciente fue en 2014, cuando se comercializaron un récord de 1 millón de toneladas al país norteamericano. Este año, sin embargo, los suministros estadounidenses cayeron a mínimos históricos por la fuerte demanda interna y las exportaciones a China. Los futuros de la soja estadounidense alcanzaron el martes sus precios más altos desde 2012. La escasez de suministros en Estados Unidos podría impulsar las compras de soja brasileña, según fuentes del mercado. La cosecha de soja estadounidense comenzará a recogerse en septiembre. La empresa estadounidense Bunge Ltd , Viterra de Glencore , Louis Dreyfus Co y el procesador de carne estadounidense Perdue Farms están enviando soja a Estados Unidos desde Brasil, según los datos de envío. Glencore y Bunge no quisieron hacer comentarios. Louis Dreyfus y Cargill no respondieron inmediatamente a un pedido. (Reporte de Ana Mano en Sao Paulo, eeporte adicional Karl Plume en Chicago. Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters