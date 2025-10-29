Brasil: Vinícius Júnior pide perdón: "A veces la pasión me gana por querer siempre ayudar a mi equipo"

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El futbolista brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior pidió perdón este miércoles "a todos los madridistas" por su reacción al ser sustituido en el Clásico, así como lo ha hecho "en persona durante el entrenamiento", explicando que "a veces la pasión" le "gana por querer siempre ayudar" a su equipo.

"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente", escribió el atacante en su perfil de 'X'.

En el minuto 72 del Clásico, Xabi Alonso sustituyó al jugador brasileño con 2-1 en el marcador, lo que provocó el enfado del '7', que incluso abandonó el césped y se fue directo al vestuario. Aunque después volvería al banquillo, protagonista también en la tangana final entre madridistas y blaugranas.

"A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa", explicó 'Vini' en sus redes sociales, donde concluyó que promete "seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid", como lo ha hecho "desde el primer día".