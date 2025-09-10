Brasil: Vivo Ventures se convierte en el nuevo inversor estratégico de Asaas con una transacción de 5,5 millones

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

Vivo Ventures, Corporate Venture Capital (CVC) de Vivo, se ha convertido en el nuevo inversor estratégico de Asaas a través de una transacción valorada en 35 millones de reales brasileños (5,5 millones de euros), según un comunicado conjunto.

Entre las oportunidades que abre esta inversión —que supone el mayor desembolso realizado por Vivo Ventures hasta la fecha— destaca la posibilidad de ofrecer productos de Vivo a más de 220.000 clientes de Asaas, especialmente en el momento de apertura del Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), "cuando existe una mayor disposición a contratar servicios de conectividad".

Asimismo, la transacción abre la puerta a que los servicios de gestión financiera de Asaas lleguen a los 1,7 millones de pequeñas y medianas empresas que ya son clientes de Vivo.

"La digitalización y la gestión financiera son algunas de las principales demandas de este público. La alianza con Asaas responde a estas necesidades y abre un abanico de nuevas posibilidades para generar valor tanto para Vivo como para Asaas y nuestros clientes", ha afirmado el director de Vivo Ventures y Wayra Brasil, Phillip Trauer.

El comunicado recoge que la llegada de un nuevo inversor marca un momento "estratégico" para Asaas, que el año pasado protagonizó la "mayor" ronda de inversión Serie C en América Latina, por un total de 820 millones de reales brasileños (129 millones de euros).

La operación fue liderada por BOND Capital, con participación de SoftBank y 23S Capital.

Además, Asaas ha reforzado su "solidez financiera" al obtener recientemente la calificación AAA —la más alta en el mercado nacional— otorgada por S&P Global Ratings.

Esta evaluación respalda su "excelente calidad crediticia" y "menor probabilidad de incumplimiento", especialmente tras el anuncio de la ampliación de su tercer FIDC por 100 millones de reales brasileños (15,8 millones de euros), destinado a la anticipación de cuentas por cobrar de tarjetas de crédito de clientes.

ADQUISICIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN EN PARALLAX

La entrada de Vivo Ventures en el capital social de Asaas se concretó mediante la adquisición de una participación en Parallax, que continúa siendo un accionista "relevante" de la compañía desde 2018.

De acuerdo con el comunicado, Parallax es la "única" gestora de 'venture capital' en América Latina especializada "exclusivamente" en 'fintechs', y su fondo lanzado en 2018 se encuentra entre el 10% de los más rentables "a nivel mundial".

Vivo Ventures y Parallax ya eran socios en otras inversiones, como Klubi —que gestiona una cartera superior a 1500 millones de reales (236,7 millones de euros) y es la única 'fintech' autorizada por el Banco Central para operar en el mercado de consorcios en Brasil— y Klavi, la cuarta mayor empresa del sector de Open Finance en CPF individuales y la única 'fintech' que combina soluciones de inteligencia crediticia y de cobros con datos de Open Finance.

Con 15 años de trayectoria en el mercado, Asaas ha recaudado más de 1000 millones de reales brasileños (157,8 millones de euros) en rondas de inversión y cuenta con autorización del Banco Central para operar como la 31ª institución de pago en Brasil. Además, posee licencia para funcionar como Sociedad de Crédito Directo (SCD). Por su parte, Vivo Ventures fue creada en abril de 2022 con un capital comprometido de 320 millones de euros, destinado a invertir en startups en fase de crecimiento, preferentemente en rondas Serie A o B, que ofrezcan soluciones innovadoras en áreas estratégicas para Vivo.