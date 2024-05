Brasil y china piden conversaciones de paz entre rusia y ucrania

23 mayo (Reuters) - Brasil y China firmaron el jueves un comunicado conjunto pidiendo conversaciones de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania con la participación de ambos países, mostró un documento visto por Reuters.

El documento, firmado por Celso Amorim, asesor especial del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, dice que los países creen que la negociación es la única solución viable para la "crisis de Ucrania".

Los dos países apoyan la celebración de una conferencia internacional de paz "en un momento adecuado que sea reconocido tanto por Rusia como por Ucrania, con la participación equitativa de todas las partes, así como la discusión justa de todos los planes de paz", dice el documento.

Decenas de otros países se han apuntado a la cumbre de junio, en la que Suiza espera allanar el camino para un proceso de paz en Ucrania. Rusia no ha sido invitada.

Brasil y China también pidieron a todas las partes implicadas que respetaran tres principios para desescalar la situación: no ampliar el campo de batalla, no intensificar los combates y la no provocación por ninguna de las partes.

Debe rechazarse el uso de armas de destrucción masiva, especialmente armas nucleares o armas químicas y biológicas, afirmaron Brasil y China, añadiendo en el documento que "deben hacerse todos los esfuerzos posibles para prevenir la proliferación nuclear y evitar una crisis nuclear". (Reporte de Lisandra Paraguassu; Escrito por Peter Frontini, Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters