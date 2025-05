Brasil ya no puede exportar aves de corral ni carne a la ue por la gripe aviar

BRUSELAS, 19 mayo (Reuters) - Brasil ya no puede exportar aves de corral y productos cárnicos a la Unión Europea debido al brote de gripe aviar, según informó el lunes la Comisión Europea.

"Las condiciones de importación de la UE exigen que el país de exportación (Brasil) esté libre de gripe aviar altamente patógena", dijo un portavoz de la Comisión Europea en un correo electrónico.

"Las autoridades brasileñas ya no pueden firmar dichos certificados zoosanitarios para la exportación a la UE y dichos certificados no pueden ser emitidos. No se pueden exportar aves de corral ni productos cárnicos a la UE desde ninguna parte del territorio brasileño". (Información de Phil Blenkinsop y Bart Meijer; edición de Sudip Kar-Gupta; editado en español por Paula Villalba)