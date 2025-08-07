Brasil: Zambelli, “ningún dictador nos pondrá de rodillas”

La carta fue publicada por su hijo, JoÆo Zambelli, en redes sociales, pero posteriormente fue eliminada, según la emisora local Jovem Pan.

"Quiero declarar que soy 'fuerte y valiente', que mantengo mi fe y la frente en alto, con la conciencia tranquila de una persona inocente. Tengan fuerza, fe y coraje. Brasil es un país bendecido, y ningún dictador nos doblegará", escribió la diputada ultraconservadora del partido del expresidente Jair Bolsonaro.

Según el abogado de Zambelli, Fábio Pagnozzi, el documento fue eliminado de redes sociales por respeto a la decisión de Moraes de prohibirle a Bolsonaro participar en manifestaciones públicas, incluso a través de terceros. (ANSA).