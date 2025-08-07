Brasil: Zambelli, “ningún dictador nos pondrá de rodillas”
<p>Mensaje desde la cárcel italiana de diputada brasileña.</p>
La carta fue publicada por su hijo, JoÆo Zambelli, en redes sociales, pero posteriormente fue eliminada, según la emisora local Jovem Pan.
"Quiero declarar que soy 'fuerte y valiente', que mantengo mi fe y la frente en alto, con la conciencia tranquila de una persona inocente. Tengan fuerza, fe y coraje. Brasil es un país bendecido, y ningún dictador nos doblegará", escribió la diputada ultraconservadora del partido del expresidente Jair Bolsonaro.
Según el abogado de Zambelli, Fábio Pagnozzi, el documento fue eliminado de redes sociales por respeto a la decisión de Moraes de prohibirle a Bolsonaro participar en manifestaciones públicas, incluso a través de terceros. (ANSA).
