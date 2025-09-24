Brasil/EEUU.- Brasil confía en que la "buena química" entre Lula y Trump desbloquee el 'impasse' arancelario de EEUU

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, ha expresado este miércoles su confianza en que la buena sintonía que experimentaron en la víspera los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump en los pasillos de la sede de la ONU sirva para superar el 'impasse' diplomático provocado por los aranceles de Estados Unidos.

Alckmin ha asegurado que esa "buena química" va a ayudar a "encontrar la mejor solución para resolver el 'tarifazo' injustificado" de la Administración Trump sobre algunas exportaciones brasileñas, que llegan algunas al 50%.

El 'segundo' del presidente Lula ha destacado que de los diez productos que Brasil más compra a Estados Unidos, ocho de ellos tienen gravamen cero. "Vamos a trabajar para encontrar la mejor solución a este problema", ha dicho en declaraciones a los medios desde Río de Janeiro, informa la prensa brasileña.

Por otro lado, ha asegurado no poder confirmar aún la fecha exacta de la reunión que ambos presidentes mantendrán previsiblemente la semana que viene, tal y como adelantó en la víspera Trump tras el agradable, aunque breve, encuentro que dijo mantuvo con Lula da Silva, momentos antes de salir a tomar la palabra en la ONU.

"Parece un hombre muy agradable, en verdad, le caí bien y me cayó bien", dijo Trump poco después de haber reconocido ante el pleno de Naciones Unidas que impuso aranceles a Brasil en represalia por la supuesta persecución contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpe de Estado.

Precisamente, algunos aliados del expresidente brasileño han reconocido haberse sorprendido por este cambio de tono del jefe de la Casa Blanca hacia Lula, después de los intentos de uno y otro por descalificarse en los últimos tiempos.