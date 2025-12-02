Brasil/EEUU.- Lula pide por teléfono a Trump que retire los aranceles al resto de las exportaciones brasileñas
Brasil/EEUU.- Lula pide por teléfono a Trump que retire los aranceles al resto de las exportaciones brasileñas
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este martes a su par estadounidense, Donald Trump, en una llamada telefónica que retire los aranceles al resto de las exportaciones brasileñas, una vez fueron levantados a finales de noviembre las tarifas a productos como la fruta, el café o la carne.
Durante la conversación, que se prolongó unos 40 minutos, Lula destacó como "muy positiva" la decisión de Estados Unidos de retirar los aranceles de hasta el 40% que había impuesto en julio a más de 200 exportaciones.
No obstante, trasladó a su homólogo estadounidense que hay otras exportaciones que continúan bajo esta presión arancelaria y confía en poder alcanzar un acuerdo satisfactorio a la mayor brevedad posible, según detalló Presidencia en un comunicado.
Las tasas sobre las exportaciones brasileñas formaron parte de un paquete mucho más amplio de aranceles estadounidenses que afectó a productos de todo el mundo. Después de varios meses de ataques y reproches, ambos líderes comenzaron a acercar posturas y finalmente le fueron retirados algunos de estos impuestos.
Washington justificó la imposición de estos aranceles por las supuestas acciones del Gobierno de Brasil contra la seguridad estadounidense, incluyendo ataques a la libertad de expresión y la persecución de rivales políticos, en referencia al expresidente Jair Bolsonaro y su caso por golpe de Estado.
Por otro lado, ambos líderes también hablaron sobre cuestiones de seguridad y coincidieron en señalar su predisposición a colaborar contra el crimen organizado.
- 1
De Narváez da un paso clave para comprar Carrefour y negocia los contratos finales
- 2
Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia para evitarlo
- 3
Santiago Sosa no saludó a Marcos Rojo en el túnel tras la roja ante Tigre y reavivó la tensión por la fractura del maxilar
- 4
Estos son los sueldos básicos de empleados del servicio doméstico en diciembre de 2025