Brasileirão 2026: ¿quién frena al Flamengo

Campeón del Brasileirão y la Copa Libertadores, el Flamengo es favorito en la temporada 2026 de la liga brasileña, que el equipo rubro-negro abre este miércoles ante el Sao Paulo mientras trata de cerrar la llegada de Lucas Paquetá, del West Ham inglés

A continuación, las claves del nuevo curso

- Flamengo, el rival a vencer -

En los 16 meses que lleva de entrenador del Flamengo, Filipe Luís tiene una envidiable colección de trofeos: la cuenta empezó en 2024 con la Copa de Brasil y aumentó en 2025 con el campeonato Carioca, la Supercopa de Brasil, el Brasileirão y, finalmente, la coronación en la Libertadores

El Mengão mantiene su columna vertebral, con el argentino Agustín Rossi en el arco, la dupla de centrales Leo Ortiz-Léo Pereira, Jorginho como eje y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta y Pedro como líderes de la ofensiva

Y espera un refuerzo de lujo, Paquetá, cuya transferencia por 41,2 millones de euros es inminente, según la prensa brasileña

Sería el fichaje más alto en la historia del fútbol sudamericano

"La expectativa es grande", dijo a periodistas el lateral izquierdo Alex Sandro. "El Flamengo siempre va a tener las puertas abiertas para Paquetá"

El campeón, sin embargo, ha tenido problemas en el torneo del estado de Rio de Janeiro (Campeonato Carioca), donde solo ha ganado uno de los cinco partidos, aunque empezó jugando con los sub-20

"Tenemos muchas cosas que mejorar y corregir", dijo el domingo Filipe Luís, tras una derrota 2-1 del Flamengo ante el Fluminense, uno de sus clásicos rivales

El Carioca se da en paralelo al arranque del Brasileirão, en un calendario marcado por el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en el que la selección de Brasil buscará el hexacampeonato

El Fla debe lidiar con una agenda repleta: jugará el domingo en Brasilia la Supercopa de Brasil contra el Corinthians y tiene en el horizonte la Recopa Sudamericana contra el Lanús argentino el 19 y el 26 de febrero

- Palmeiras vuelve a la carga -

El portugués Abel Ferreira inicia su sexta temporada en el banquillo del Palmeiras, que se estrena el miércoles como visitante ante el Atlético Mineiro

Su Verdão peleó codo a codo con el Fla por los títulos de 2025, pero se desinfló en las últimas fechas del Brasileirão y perdió 1-0 ante el Mengão la final de la Libertadores, en Lima

"No vamos a ganar siempre, pero nuestra obligación es competir siempre para ganar", dijo el sábado Ferreira, de 47 años

Grandes nombres como Thiago Almada (Atlético de Madrid) o Jhon Arias (Wolverhampton) sonaron como posibles refuerzos de los paulistas, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto

- Cruzeiro fortalecido -

Con el mediocentro Gerson como fichaje estelar y el ex seleccionador brasileño Tite como técnico, el Cruzeiro espera mantener la línea del año pasado, cuando llegó a disputarle el liderato a Flamengo y Palmeiras con el portugués Leonardo Jardim al mando

Un triunfo para el equipo de Belo Horizonte fue renovar a Kaio Jorge, máximo artillero del campeonato la campaña anterior, con 21 goles en 33 partidos

Debuta el jueves contra el campeón de 2024, Botafogo, que sigue desmantelándose por problemas económicos

Su última baja: el venezolano Jefferson Savarino, que reforzó a un Fluminense con aspiraciones de seguir en zona alta

- ¡Cuidado! -

Ni el Corinthians ni el Santos de Neymar tuvieron buenas temporadas en 2025, pero cerraron en alza

El Timão ganó la Copa de Brasil y el Peixe no solo eludió la amenaza del descenso, sino que ganó una plaza en la Copa Sudamericana

Neymar está mejor rodeado en el viejo equipo de Pelé, con las llegadas de Gabigol y el polifuncional mediocampista Gabriel Menino

La gran misión del 10, de 33 años, es recuperar su mejor forma para pelear por un cupo en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial

- Chapecoense de regreso -

El club Chapecoense, por siempre jamás marcado por la tragedia aérea que mató a casi todo su elenco y de la que este año se cumplen diez años, está de regreso a la primera división, tras descender en 2021

- Partidos de la primera jornada:

Miércoles, 28 de enero

Vitória-Remo

Atlético Mineiro-Palmeiras

Coritiba-Bragantino

Internacional-Athletico Paranaense

Fluminense-Gremio

Chapecoense-Santos

Corinthians-Bahia

Sao Paulo-Flamengo

Jueves, 29 de enero

Mirassol-Vasco da Gama

Botafogo-Cruzeiro