Brasileña Ambipar obtiene protección judicial en medio de disputa por deuda con Deutsche Bank

SAO PAULO, 25 sep (Reuters) - La empresa brasileña de gestión de residuos Ambipar ha obtenido una medida cautelar de un tribunal del estado de Río de Janeiro que impide temporalmente el vencimiento acelerado de su deuda, según una decisión a la que tuvo acceso Reuters el jueves.

El fallo se conoce en medio de una disputa con el Deutsche Bank, que había exigido garantías adicionales para los préstamos a la empresa.

Según la decisión, la petición del Deutsche Bank de garantías adicionales para los bonos verdes de Ambipar creaba un riesgo "inminente y concreto" para la empresa.

Ambipar afirmó en su petición al tribunal que algunas instituciones financieras ya habían empezado a notificar al grupo la aceleración de sus obligaciones de deuda. La empresa argumentó que se enfrentaría a un "agujero financiero de más de 10.000 millones de reales (US$1880 millones)" sin la medida cautelar.

La medida cautelar "permitiría la continuidad de las actividades empresariales del grupo y la protección de sus activos, mientras se busca una alternativa viable con los acreedores para la adecuada resolución de sus compromisos financieros", dijo la empresa en el documento.

Deutsche Bank no respondió a una solicitud de comentarios.

(1 dólar = 5,3266 reales) (Reporte de Luciana Magalhaes; Editado en español por Javier Leira)