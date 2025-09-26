Brasileña Braskem contrata asesores para estructurar su capital; acciones caen

SAO PAULO, 26 sep (Reuters) - La petroquímica brasileña Braskem informó el viernes que contrató a asesores financieros y jurídicos para evaluar las opciones de optimización de su estructura de capital, lo que ha provocado una fuerte caída de sus acciones.

La empresa, con una deuda de US$8500 millones en el segundo trimestre, señaló que el mercado petroquímico mundial sigue inmerso en una prolongada recesión que se espera dure varios años más.

Las acciones de Braskem, que cotizan en bolsa en Sao Paulo, cayeron más de un 12%, siendo las de peor rendimiento del índice de referencia Bovespa, que se mantuvo prácticamente plano.

La empresa se ha enfrentado a problemas de estructura de capital debido a su deuda. Terminó el segundo trimestre con US$1700 millones en efectivo, excluidas sus operaciones mexicanas.

A principios de agosto, el CEO de Braskem, Roberto Ramos, defendió con firmeza la estrategia de la empresa de sustituir la nafta por el gas como principal materia prima de sus operaciones y producir productos químicos "verdes" derivados de fuentes renovables como la caña de azúcar y el maíz.

En ese momento, Ramos dijo que el tamaño de la deuda de Braskem no era un problema porque la empresa no tenía vencimientos a corto plazo. También se mostró contrario a vender activos para pagar la deuda.

La deuda de Braskem tiene un vencimiento medio de nueve años y el 68% de ella vence a partir de 2030, según datos de la empresa.

La semana pasada, la agencia de calificación S&P rebajó la nota crediticia de la empresa de "BB-" a "B+" y revisó su perspectiva a negativa.

La empresa conjunta mexicana de Braskem, Braskem Idesa, ya había contratado a la firma de asesoría Lazard y a otras dos empresas para que le ayudaran a evaluar alternativas financieras. (Reporte de Alberto Alerigi Jr.; Editado en español por Natalia Ramos)