Brasileña Braskem no planea vender sus activos en Estados Unidos, dice director general

SAO PAULO, 7 ago (Reuters) - El productor petroquímico brasileño Braskem no tiene planes de vender sus plantas en Estados Unidos, dijo el jueves su director general, que añadió que son una "parte integral" de la estrategia de la empresa.

El diario O Globo había reportado más temprano que la empresa química Unipar estaba en conversaciones para comprar las unidades de Braskem en Texas, Pensilvania y Virginia Occidental en una operación estimada en unos 1000 millones de dólares.

