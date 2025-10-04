Brasileña Braskem recurre a US$1000 millones de línea de crédito para reforzar liquidez

4 oct (Reuters) - El productor petroquímico brasileño Braskem SA dijo a última hora del viernes que retiró US$1000 millones de una línea de crédito contingente, con lo que su saldo preliminar de efectivo disponible asciende a US$2300 millones.

La compañía dijo en un comunicado que la medida se alinea con su estrategia de "gestión conservadora de efectivo" en un escenario de una larga recesión en la industria química mundial. Braskem dijo que sigue centrada en la implementación de "iniciativas de resiliencia y transformación" para mitigar los impactos del ciclo débil y fortalecer la competitividad del sector químico de Brasil. (Reporte de Marcela Ayres; edición en español de Javier López de Lérida)