Brasileña Braskem se prepara para cambio de controlador con venta de participación de Novonor a IG4

Por Luciana Magalhaes

SAO PAULO, 15 dic (Reuters) - El productor petroquímico brasileño Braskem dijo el lunes que el conglomerado Novonor firmó un acuerdo para vender su participación de control en la empresa a la firma de capital riesgo IG4 Capital.

Según el acuerdo, IG4 compartirá el control de Braskem con el gigante petrolero estatal Petrobras, el segundo mayor inversor de la empresa. Novonor conservará una participación del 4%, mostró un documento bursátil.

Un nuevo accionista mayoritario podría ayudar a impulsar las perspectivas de Braskem, que ha tenido que lidiar con unos márgenes petroquímicos ajustados y con las responsabilidades derivadas de los daños causados por las operaciones de extracción de sal en Maceió, al noreste de Brasil.

IG4 acordó comprar unos 20.000 millones de reales (US$3.710 millones) en créditos de Novonor en manos de algunos de los mayores prestamistas de Brasil y garantizados por acciones de Braskem, informó la empresa de capital privado.

A su vez, Novonor transferirá sus acciones de control de la empresa petroquímica a un fondo de inversión IG4.

Reuters informó por primera vez a finales del año pasado que el Gobierno de Brasil y los principales bancos estaban trabajando en un plan para transferir la participación de Novonor en Braskem a un fondo de capital privado.

El acuerdo podría aliviar finalmente la pesada carga de la deuda de Novonor, que aumentó durante el escándalo de corrupción "Lavado de autos" hace una década, cuando el grupo -entonces conocido como Odebrecht- pignoró sus acciones de Braskem como garantía de miles de millones de reales en préstamos.

Novonor lleva tiempo intentando vender su participación mayoritaria en Braskem, pero hasta ahora ha fracasado repetidamente en su intento de cerrar un acuerdo, incluidas las recientes conversaciones con el empresario Nelson Tanure, conocido por invertir en empresas en dificultades.

"El equipo directivo actual de Braskem y los asesores existentes permanecen sin cambios, garantizando la plena continuidad operativa", dijo IG4. "Paralelamente, se están llevando a cabo trabajos preparatorios para apoyar un cambio completo". (Reporte de Luciana Magalhaes; Editado en Español por Ricardo Figueroa)