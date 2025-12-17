Brasileña Brava aumentará sus inversiones a US$550 millones en 2026
RÍO DE JANEIRO, 17 dic (Reuters) -
La empresa brasileña de petróleo y gas Brava Energia
tiene previsto invertir US$550 millones en 2026, dijo el miércoles su director financiero, Luiz Carvalho, lo que supone un aumento respecto a los US$500 millones invertidos este año.
* Dos tercios de esa cantidad están destinados a la expansión, incluida la perforación de pozos, destacó.
* Brava ha mantenido sus planes de perforación a pesar de la caída de los precios del petróleo, según el ejecutivo.
* Brava no espera pagar dividendos ni lanzar recompras de acciones en 2026, dijo Carvalho.
(Reporte de Marta Nogueira; escrito por Isabel Teles. Editado en español por Javier Leira)