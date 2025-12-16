Brasileña Brava negocia venta de pozos de gas a Eneva por US$450 millones: Valor Económico

SAO PAULO, 16 dic (Reuters) - La brasileña Brava Energia está negociando la venta de tres pozos de gas a Eneva en una operación que podría rondar los US$450 millones, informó el martes Valor Económico.

Dos de los pozos están situados en los yacimientos marinos de Manatí y Peroá, y uno en el yacimiento terrestre de Recôncavo, según Valor, que citó fuentes anónimas. Las fuentes también dijeron a Valor que la empresa petrolera colombiana Ecopetrol estaría considerando una participación en Brava de hasta el 50% mediante la compra de acciones a pequeños accionistas.

Brava dijo en un comunicado que está "siempre alerta a las oportunidades en sus áreas de operación", pero que no hace comentarios sobre posibles acuerdos.

Eneva no quiso hacer comentarios. Ecopetrol no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de Isabel Teles, reporte adicional de Nelson Bocanegra; editado en español por Javier Leira)