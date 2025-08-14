Brasileña BRF reporta beneficio neto de US$136 millones en el segundo trimestre

SAO PAULO, 14 ago (Reuters) - La procesadora de alimentos brasileña BRF, el mayor exportador de pollo del mundo, dijo que ganó 735 millones de reales (unos US$136 millones) en el segundo trimestre, a pesar de las interrupciones comerciales causadas por un brote de gripe aviar en mayo que desencadenó prohibiciones comerciales.

La empresa, que también procesa carne de cerdo y productos alimenticios preparados, reportó el jueves que las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, una medida conocida como Ebitda, fue de 2500 millones de reales en el período, en línea con el promedio de las previsiones de los analistas. (Reporte de Ana Mano; Editado en español por Javier Leira)