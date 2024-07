Brasileña ferreira quiere "su revancha" en los juegos de parís para terminar carrera amateur de boxeo

Por Aadi Nair

PARÍS, 29 jul (Reuters) - Cuatro años después de perder el oro ante Kellie Harrington en los Juegos Olímpicos de Tokio, la brasileña Beatriz Ferreira está ansiosa por volver a enfrentarse a la irlandesa en París y dar un espectáculo en su última competencia como amateur.

Ferreira, que lleva peleando en combates profesionales desde 2022, ha dicho que estos Juegos Olímpicos serán sus últimos. Los boxeadores profesionales tienen luz verde para competir en los Juegos Olímpicos desde 2016.

El lunes, la boxeadora de 31 años venció a la estadounidense Jajaira González para avanzar a los cuartos de final de la división de peso ligero femenino.

Si es capaz de vencer a la neerlandesa Chelsey Heijnen y Harrington puede derrotar a la colombiana Angie Valdés, se establecería una revancha de la final olímpica de Tokio en las semifinales.

"Es lo que más deseo. Estoy deseando que gane para que podamos tener esta revancha", dijo Ferreira tras su victoria por unanimidad sobre González.

"Me despido de los Juegos Olímpicos y voy a terminar haciendo historia en los Juegos Olímpicos. Quiero dar un espectáculo con Kelly y ser campeona olímpica".

Tras su derrota en los Juegos Olímpicos de Tokio, una desconsolada Ferreira pidió disculpas a su padre y a su nación mientras bajaba del ring, pero al recordar la derrota, dijo que fue lo que la encaminó hacia la victoria.

"Me dolió, porque me entrené para ser campeona olímpica en Tokio. No me fui con eso, así que me fui triste, porque sé lo mucho que entrené", añadió Ferreira. "Pero al mismo tiempo me animó a continuar otro ciclo. Hoy estoy aquí. Estoy muy contenta. Creo que todo pasa por algo y pasa cuando tiene que pasar".

"Esta vez voy a luchar por el oro y me voy de aquí como campeona. Me llevé la plata, ahora estoy lista para la madre de todas las medallas". (Reporte de Aadi Nair en París; Editado en español por Héctor Espinoza)

