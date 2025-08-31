Brasileña Haddad arrasa a Sakkari y chocará con Anisimova en el US Open

En un duelo que concluyó pasada la medianoche, la tenista brasileña Beatriz Haddad derrotó el domingo a la griega Maria Sakkari por 6-1 y 6-2 y regresó a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.

La paulista tendrá como próxima rival a la estadounidense Amanda Anisimova, octava sembrada y finalista de Wimbledon en julio.

El duelo entre Haddad y Sakkari arrancó pasadas las once de la noche del sábado en Nueva York y la brasileña lo finiquitó en sólo 70 minutos.

A las 00:38 del domingo, Haddad cantó victoria en la segunda mayor pista de Flushing Meadows, donde volvió a estar alentada por los apasionados hinchas brasileños.

“Gracias a todos los que se quedaron hasta el final, sé que es muy tarde”, les agradeció Haddad después de escuchar otra vez los cánticos de “Bia, Bia”, el apodo de la tenista.

“Maria es una guerrera (...) Pero estoy contenta con mi trabajo, mi mentalidad y con cómo me mantuve en el presente”, afirmó.

Haddad y Sakkari tuvieron que esperar al fin del partido anterior, un triunfo de Felix Auger Aliassime a Alexander Zverev, que se prolongó casi cuatro horas.

Una vez sobre la pista, la brasileña no perdió tiempo en tomar ventaja frente a Sakkari, a la que rompió el servicio en dos ocasiones en el primer set.

En el segundo parcial mantuvo el impulso y una fiabilidad extrema en sus golpes, cometiendo un total de apenas 7 errores no forzados frente a 23 de Sakkari.

Haddad, la única raqueta latinoamericana que permanece en el torneo, ya había ganado los cinco duelos previos ante la griega, quien fue semifinalista en 2021 pero en los últimos años lleva una trayectoria descendente.

La brasileña pugnará ahora con la local Anisimova por su segunda presencia en los cuartos de Nueva York, donde el año pasado cayó ante la checa Karolina Muchova.

“Vamos a jugar con una estadounidense en su casa, espero verles otra vez aqui”, pidió en portugués Haddad a sus aficionados.

