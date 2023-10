Por Ana Mano

SAO PAULO, 26 oct (Reuters) - JBS SA, el mayor empacador de carne del mundo, redujo las compras de ganado de ranchos con "irregularidades", como la deforestación ilegal, de acuerdo a la última ronda de auditorías de los fiscales federales en el estado amazónico de Pará, publicada el jueves.

Los fiscales dijeron en una sesión informativa que el 6% de las compras de ganado auditadas por JBS procedían de explotaciones que podían estar en la lista negra por violaciones del medio ambiente o de los derechos humanos, frente a casi el 17% en el ciclo de auditorías anterior y hasta el 32% uno previo.

"Estamos satisfechos con la evolución. Pero nuestro objetivo es alcanzar el 100% de cumplimiento", declaró Liège Correia, Directora de Sostenibilidad de JBS en Brasil. El comunicado señala que el 94% de cumplimiento supone una mejora con respecto a la puntuación del 83% del ciclo anterior.

JBS y otras grandes empacadoras de carne llegaron a un acuerdo con los fiscales federales en 2013 por el que acordaron no comprar ganado de ranchos que fueron desbrozados ilegalmente desde 2008 o que se encontró que infringían las leyes ambientales.

"Las empresas que no se adaptan y no realizan auditorías están perjudicando a la Amazonia", afirmó el fiscal Ricardo Negrini en un comunicado. Al no supervisar sus propias cadenas de suministro, las empresas estarían "fomentando la delincuencia", añadió.

La producción de carne de vacuno está asociada a la deforestación en Brasil, ya que durante décadas los acaparadores de tierras han talado la selva amazónica para destinarla a pastos o cultivos.

Una auditoría separada del mayor exportador de carne de vacuno de Sudamérica, Minerva, no mostró inconformidades en Pará, según la presentación de los fiscales. (Reporte de Ana Mano en Sao Paulo. Editado en español por Javier Leira)