Brasileña Kepler Weber dice que instalará planta de almacenamiento y procesamiento maíz en Venezuela

SAO PAULO, 26 ene (Reuters) - El fabricante brasileño de silos de granos Kepler Weber dijo el lunes que planea instalar una planta de almacenamiento y procesamiento de maíz en Venezuela, según una presentación de valores.

La compañía hizo el anuncio a raíz de una solicitud del regulador de valores de Brasil tras un informe publicado la semana pasada en el periódico local Globo Rural sobre los planes de la firma.

Kepler Weber dijo que no había anunciado previamente la decisión porque entra dentro del curso ordinario de la empresa y no afecta a sus condiciones económicas y financieras. (Reporte de Fernando Cardoso, editado en español por Javier Leira)