Brasileña Marfrig rescinde contrato de venta de las plantas de Uruguay a Minerva

Por Ana Mano

SAO PAULO, 29 ago (Reuters) - Los procesadores de alimentos Minerva y Marfrig dijeron a los inversores el viernes que están en desacuerdo sobre la terminación de un contrato que implica la venta de tres plantas de carne de res en Uruguay.

Marfrig acordó vender los activos uruguayos a Minerva en agosto de 2023 por 675 millones de reales (US$124,51 millones).

El acuerdo se deshace en un momento crítico para los envasadores de carne brasileños, que ahora se enfrentan a un nuevo arancel del 50% para vender carne de res y otros productos a Estados Unidos, lo que convierte la propiedad de plantas en otros países en una ventaja.

En una declaración al regulador de valores presentada el viernes, Marfrig dijo que había decidido rescindir el contrato porque no se cumplían ciertas condiciones en un plazo de 24 meses.

Pero Minerva, el mayor exportador de carne de vacuno de Sudamérica, no estuvo de acuerdo con la evaluación de Marfrig en una presentación de valores separada.

Minerva dijo que el contrato sigue en vigor, y añadió que seguirá buscando la aprobación de las autoridades locales de competencia para completar el acuerdo.

Sin embargo, los ganaderos y los vendedores de carne de Uruguay solicitaron al organismo de defensa de la competencia local que bloqueara la operación, lo que efectivamente ocurrió el año pasado porque la adquisición daría a Minerva aproximadamente el 43% de la capacidad de sacrificio de ganado de Uruguay.

Ante los obstáculos regulatorios, Minerva propuso "remedios", incluido el compromiso de vender dos de las tres plantas que habría adquirido de Marfrig, según información pública.

La operación de Uruguay forma parte de la venta de un total de 16 mataderos de Marfrig a Minerva por un valor total de 7500 millones de reales (US$1380 millones).

Marfrig dijo que las tres plantas implicadas en la intermediación siguen funcionando con normalidad.

(1 dólar = 5,4212 reales) (Reporte de Ana Mano, Gabriel Araújo y Roberto Samora en São Paulo. Editado en español por Javier Leira)