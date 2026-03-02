Brasileña Petrobras aumenta producción de fertilizantes para reducir dependencia de Medio Oriente

Por Marta Nogueira

SAO PAULO, 2 mar (Reuters) - La petrolera brasileña Petrobras está vendiendo más fertilizantes nitrogenados en el mercado interno, en un intento por reducir los riesgos de suministro, ya que la tensión en Medio Oriente amenaza las entregas de una fuente clave de las importaciones del país.

Las unidades de Petrobras en Bahía y Sergipe, que reanudaron sus operaciones en los últimos meses, han alcanzado el 90% de su capacidad, según la empresa. Las fábricas pueden suministrar el 12% de la demanda de urea de Brasil.

El fertilizante de urea es uno de los más utilizados en el mundo para nutrir cultivos como el maíz, el trigo, el arroz, la caña de azúcar y el café. Brasil está aumentando gradualmente su producción de urea, pero sigue dependiendo en gran medida de Medio Oriente para su suministro.

El año pasado, Brasil importó aproximadamente 7,7 millones de toneladas de urea, de las cuales alrededor del 35% procedía de Medio Oriente.

"El aumento de la producción de urea en Brasil puede ayudar a amortiguar las crisis externas y reducir algunas de las incertidumbres que existen en el mercado de los fertilizantes nitrogenados, dada nuestra dependencia de las importaciones", dijo Tomás Lospennato, analista de inteligencia de mercado de StoneX.

Los ataques aéreos de este fin de semana contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel ya han provocado un aumento de los precios, lo que supone una mala noticia para los agricultores brasileños.

Irán suministró alrededor del 2% de la urea de Brasil el año pasado, según datos comerciales. Omán, Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Baréin son los otros proveedores regionales clave de Brasil.

El precio de la urea ya era un problema para los productores de maíz antes del conflicto, según Jeferson Souza, analista de Agrinvest Commodities. En una publicación en las redes sociales, dijo que las perspectivas son ahora más difíciles que cuando comenzó la guerra en Ucrania en 2022, ya que los precios del maíz eran más altos y el crédito interno más abundante.

Según la información divulgada por Petrobras, cuando reanude la producción en su planta de Paraná, su objetivo es suministrar un total del 20% de la demanda de urea de Brasil. Cuando su planta de Mato Grosso do Sul entre en funcionamiento en la fecha prevista de 2029, esa cifra podría aumentar hasta el 35% de las necesidades nacionales de urea. (Reporte de Marta Nogueira; reportaje adicional de Ana Mano; redacción de Ana Mano; edición de David Gaffen; edición en español de Daniela Desantis)