Brasileña Petrobras firma contratos por US$ 521 millones para cinco gaseros y varios buques

RÍO DE JANEIRO, 20 ene (Reuters) - La petrolera estatal brasileña Petrobras y su filial de logística Transpetro firmaron el martes contratos con astilleros para la adquisición de cinco buques gaseros, así como 18 barcazas y 18 empujadores, por un importe de 2.800 millones de reales (unos 520,82 millones de US$).

Las empresas hicieron oficial el acuerdo en un acto celebrado en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que ha dado prioridad al impulso del sector naviero del país, asistió a la ceremonia.

(1 US$ = 5,3761 reales) (Reporte de Marta Nogueira; Información adicional y redacción de Fernando Cardoso en Sao Paulo, editado en español por Daniela Desantis)