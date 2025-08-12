Brasileña Samarco obtiene aprobación de corte para salir de concurso de acreedores

SAO PAULO, 12 ago (Reuters) - La minera brasileña Samarco, una empresa conjunta de Vale y BHP, ha recibido la aprobación de un tribunal del estado de Minas Gerais para salir del procedimiento de protección por quiebra, informó el martes la empresa en un comunicado.

El proceso ha permitido a Samarco reorganizar más de 50.000 millones de reales (US$9280 millones) en pasivos que afectan a unos 10.000 acreedores, según el comunicado.

El procedimiento se desencadenó tras el derrumbe de una presa en 2015 cerca de la ciudad brasileña de Mariana, que paralizó las operaciones durante varios años.

(US$1 = 5,3896 reales) (Reporte de Marta Nogueira; Editado en español por Javier Leira)