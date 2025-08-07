Brasileña Stone&Co reporta beneficio ajustado de 631 millones de reales en el segundo trimestre

SAO PAULO, 7 ago (Reuters) - La empresa de pagos Stone&Co informó el jueves de un aumento del 27% en el beneficio neto ajustado del segundo trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, a 631 millones de reales.

Stone&Co, una de las mayores empresas de pagos de Brasil, obtuvo unos ingresos por operaciones continuadas, que excluyen los resultados de los activos de software en proceso de venta, de 3500 millones de reales, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior.

El ROE (retorno sobre el capital propio) de las operaciones consolidadas creció más de 9 puntos porcentuales interanuales, según la empresa, situándose en torno al 22% en el trimestre.

La empresa también elevó sus previsiones de beneficio bruto ajustado y beneficio por acción (BPA) ajustado para el año, tras anunciar en julio la venta de su unidad de software Linx a la empresa tecnológica Totvs.

Stone espera ahora un beneficio bruto ajustado de más de 6370 millones de reales en 2025, un aumento del 14,5%, mientras que el BPA ajustado se estima en más de 9,6 reales, un incremento del 32%.

En el primer semestre del año, la compañía obtuvo un beneficio bruto ajustado de 3050 millones de reales y un BPA de 4,3 reales, con un aumento interanual del 17% y del 40%, respectivamente. (Reporte de Patricia Vilas Boas. Editado en español por Javier Leira)