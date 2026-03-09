Brasileña Ultrapar recurre a BTG para posible venta de participaciones en Ipiranga, según Chevron

Por Isabel Teles y Luciana Magalhaes

SAO PAULO, 9 mar (Reuters) - El conglomerado brasileño Ultrapar contrató al banco de inversión BTG Pactual para gestionar la posible venta de una participación en la distribuidora de combustible Ipiranga, según informaron el lunes a Reuters dos personas familiarizadas con el proceso.

Más temprano el mismo día, Brazil Journal informó que la petrolera Chevron estaba en conversaciones avanzadas con Ultrapar para adquirir una participación del 30% en Ipiranga. Estas dos fuentes dijeron a Reuters que no podían confirmar si Chevron se encontraba entre los posibles compradores.

Otras dos fuentes, que solicitaron el anonimato debido al carácter confidencial de las conversaciones, afirmaron que Ultrapar está tratando de reducir su exposición a la distribución de combustible.

La empresa tiene previsto reasignar capital al sector logístico, según una de las fuentes, mientras que la segunda añadió que, si es posible, mantendrá el control operativo de Ipiranga incluso con una participación reducida.

Un posible acuerdo con Chevron se basaría en la relación existente entre las dos empresas. Chevron e Ipiranga ya tienen una empresa conjunta en el negocio de los lubricantes, lo que, según una de las fuentes, hace que las conversaciones sobre la propiedad de Ipiranga sean "Una progresión natural".

Sin embargo, esa misma fuente advirtió que Ultrapar podría estar explorando opciones con múltiples compradores potenciales.

