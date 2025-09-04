Brasileña Vale reabre una mina clave y planea invertir US$12.000 millones en estado de Minas Gerais

SAO PAULO, 4 sep (Reuters) - La minera brasileña Vale dijo el jueves que invertirá 67.000 millones de reales (US$12.360 millones) en sus operaciones mineras en el estado de Minas Gerais para 2030, mientras celebraba una ceremonia para marcar la reapertura de una mina clave en la ciudad de Ouro Preto.

La mayor parte de las inversiones se centrarán en soluciones para ampliar el filtrado y el apilamiento en seco de los relaves de mineral de hierro, dijo Vale en un comunicado, mientras trata de reducir el uso de represas en sus operaciones locales al 20% desde el 30%.

Ese ha sido un objetivo de la compañía después del colapso fatal de dos represas de relaves en Minas Gerais en 2015 y 2019, que en conjunto mataron a cientos de personas y causaron graves daños ambientales.

La minera reabrió el jueves su mina de mineral de hierro Capanema, que había estado inactiva durante 22 años, y ahora operará sin utilizar agua en el procesamiento, sin generar relaves y eliminando la necesidad de represas.

"Capanema ejemplifica la nueva fase de la minería en Minas Gerais y refuerza nuestro compromiso con un proceso de producción más responsable", dijo Gustavo Pimenta, presidente ejecutivo de Vale.

Vale, uno de los mayores productores mundiales de mineral de hierro, dijo que invertirá en la modernización de sus cinco complejos operativos, incluyendo mejoras en la gestión de la estructura geotécnica de las minas, la conectividad y la renovación de la flota en el estado de Minas Gerais.

Capanema añadirá unos 15 millones de toneladas métricas al año a la producción de mineral de hierro de Vale y ayudará a la compañía a alcanzar su objetivo de producir entre 340 millones y 360 millones de toneladas el próximo año, añadió la compañía. (Reporte de Roberto Samora; Escrito por Gabriel Araújo, Editado en Español por Manuel Farías)