SAO PAULO, 31 ago (Reuters) - El minorista brasileño Vía dijo el jueves que ha contratado bancos para gestionar una posible oferta de acciones destinada a recaudar alrededor de 1.000 millones de reales (204,62 millones de dólares) para mejorar su estructura de capital.

La compañía dijo en un comunicado al regulador que Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS BB, Itaú BBA y Santander Brasil han sido elegidos para coordinar la posible oferta, que también puede incluir una sobreasignación.

La operación fue anunciada cuando las ofertas de acciones recuperan fuerza en Brasil, ya que varias empresas que han lanzado o lanzado planes de ofertas en las últimas semanas, incluida la constructora de viviendas MRV. y el procesador de alimentos BRF.

También ocurre tras el reciente anuncio de Via de un plan de reestructuración que incluye reducir inventarios y reelaborar su financiamiento después de una serie de trimestres en números rojos, a medida que aumentan las presiones sobre el sector minorista de Brasil por las altas tasas de interés y tras la quiebra de Americanas.

"El anuncio no es una sorpresa", dijeron analistas de JPMorgan en una nota a los clientes, y añadió que la transacción implica una dilución de la base de acciones de al menos un 47% en los niveles de precios actuales, aunque se espera un "descuento relevante".

"(Pero) considerando el monto sugerido, no resuelve los problemas de apalancamiento de Via", señalaron. "No nos sorprendería ver otra ampliación de capital más adelante, una vez que el plan de transformación empiece a dar resultados".

Los actuales accionistas Goldentree, Michael Klein y el fondo de inversión Twinsf han expresado interés en ejercer sus derechos de prioridad en la posible oferta, afirmó Via.

La decisión final de la empresa de proceder con la oferta aún depende de las aprobaciones corporativas, así como de las condiciones políticas y macroeconómicas favorables y el apetito de los inversores, añadió.

(1 dólar = 4,8872 reales) (Reporte de Gabriel Araujo y Alberto Alerigi Jr. en Sao Paulo. Editado en español por Marion Giraldo)