Brasileñas Braskem y Unipar confirman conversaciones tras reporte de venta de plantas en EEUU

SAO PAULO, 8 ago (Reuters) - Las empresas petroquímicas brasileñas Braskem y Unipar anunciaron el viernes que habían iniciado conversaciones sobre algunos de los activos de la primera.

Ninguna de las dos empresas mencionó activos específicos en sus comunicados a la bolsa. Una fuente dijo a Reuters que Unipar estaba sopesando un acuerdo para comprar las unidades de Braskem en Texas, Pensilvania y Virginia Occidental por alrededor de US$1000 millones.

Las conversaciones llevan varias semanas en marcha, pero aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo, según la fuente.

Ambas empresas afirmaron que se había firmado un acuerdo de confidencialidad, pero que no se había alcanzado ningún otro acuerdo, vinculante o no. Se negaron a hacer más comentarios cuando fueron contactadas por Reuters.

El director ejecutivo de Braskem había negado el jueves cualquier interés en vender los activos. (Información de Luciana Magalhaes; editado en español por Javier Leira)