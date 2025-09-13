Brasileño Bambu refuerza zona defensiva del Atlético de San Luis en México

CIUDAD DE MÉXICO, 12 sep - El club Atlético de San Luis reforzó el viernes su zona defensiva con la llegada del brasileño Robson Bambu.

El zaguero de 27 años llega al club mexicano tras militar con el Braga de Portugal la temporada pasada.

Athletico Paranaense, Corinthians y Vasco da Gama. En Europa militó en los clubes OGC Nice de Francia y Arouca de Portugal.

Con Athletico Paranaense ganó el Campeonato Paranaense y la Copa de Brasil en 2019.

"Braga ha llegado a un acuerdo con el Atlético San Luis para el traspaso definitivo del jugador Robson Bambu. El club de la Liga MX pagará 400.000 euros (300.000 fijos y 100.000 tras 10 partidos con el Atlético San Luis), y el Braga se reservará el 50% de las futuras plusvalías del jugador", informó el equipo portugués en un comunicado. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)