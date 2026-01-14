Brasileño Batista se reúne con autoridades en Washington y Caracas, busca acuerdos petroleros

Por Luciana Magalhaes

SAO PAULO, 14 ene (Reuters) -

El multimillonario brasileño Joesley Batista se reunió el viernes ⁠con Delcy Rodríguez, ⁠antes y después de tener encuentros en Washington con funcionarios estadounidenses, a quienes aseguró que la presidenta interina ⁠parece dispuesta ‌a ​abrir la industria petrolera y gasífera de Venezuela a la inversión, ​dijo a Reuters una fuente.

La firma energética Fluxus de la ‌familia Batista, que ha consolidado activos sudamericanos ‌desde su adquisición en ​2023, está evaluando oportunidades de negocios en Venezuela, dijo la fuente, que habló bajo condición de anonimato.

Fluxus y el holding de Batista, J&F, declinaron hacer comentarios.

La diplomacia itinerante del multimillonario, cuya empresa empacadora de carne JBS tiene una importante presencia en Estados Unidos y ha hecho negocios en Venezuela, ⁠subraya su acceso en Washington y capitales de todo el continente americano.

Su reunión con ​el presidente Donald Trump en septiembre ayudó a descongelar las relaciones de Estados Unidos con Brasilia, informó Reuters en ese momento.

En pocas semanas, Trump destacó su "excelente química" con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y en pocos meses eliminó los elevados aranceles ⁠estadounidenses sobre muchos productos brasileños, como la carne de vacuno y el ​café.

El viaje de Batista a Caracas el viernes siguió a una visita en noviembre con el entonces presidente Nicolás Maduro, según dos personas familiarizadas ‍con el asunto. Maduro fue detenido en una operación militar de Estados Unidos este mes para ser juzgado por cargos de narcotráfico.

Esta vez, Batista tomó un avión privado de Washington a Caracas para reunirse con Rodríguez, y ​la encontró dispuesta a abrir el sector energético y mantener los compromisos con Estados Unidos, dijo la fuente.

Batista voló de regreso a Washington y transmitió esa información a funcionarios ‍estadounidenses. (Reporte de Luciana Magalhaes. Editado en español por Javier Leira)