Brasileño Caio Bonfim tras su plata mundial: "Es algo inédito para mi país"

Con problemas para contener las lágrimas de emoción, el brasileño Caio Bonfim añadió una nueva medalla a su colección, esta vez de plata en los 35 kilómetros marcha del Mundial de atletismo de Tokio, que empezó este sábado.

Bonfim acabó con un tiempo de 2h28:55, solo superado por el canadiense Evan Dunfee (2h28:22) y por delante del japonés Hayato Katsuki (2h29:16), que fue bronce.

"Me siento muy realizado pero también cansado. Unos 35 kilómetros suponen mucha lucha. Tenía dos bronces en Mundiales pero ahora es una plata y además en 35 kilómetros. Es algo inédito para mi país", festejó Bonfim en declaraciones a la AFP tras su prueba.

Bonfim fue plata olímpica el año pasado en 20 kilómetros marcha y en el pasado se había colgado dos medallas en Mundiales, ambas de bronce (2017 y 2023) y también en los 20 kilómetros.

Ahora el veterano marchador añade un nuevo logro a su carrera al ser competitivo al máximo nivel en la distancia larga de su disciplina.

"Tokio va a ser parte de mi historia. Salí aquí con mucha lucha y después de mucho trabajo. Tengo 34 años y he estado en ocho Mundiales. Siempre quiero estar entre los mejores y eso es siempre un desafío. Hay que renunciar a muchas cosas para poder llegar acá", dijo.

Brasil suma ahora su decimoséptima medalla en un Mundial de atletismo, donde su balance es de dos oros, siete platas y ocho bronces.

Solo tres de esas medallas han sido en marcha y las tres de la mano de Caio Bonfim, que el sábado de la próxima semana buscará subir de nuevo al podio en los 20 kilómetros, una distancia que en principio es su especialidad.

La otra gran opción de medalla para Brasil en este Mundial es Alison Dos Santos, una de las grandes figuras mundiales de los 400 metros vallas, una de las pruebas estelares del atletismo actual por el gran nivel de los competidores.

