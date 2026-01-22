Brasileño Casemiro dejará el Manchester United al final de la temporada
Por Lori Ewing
MANCHESTER, Inglaterra, 22 ene (Reuters) - El centrocampista del Manchester United Casemiro dejará el equipo de la Premier League al final de la temporada, al expirar su contrato, informó el club el jueves.
El jugador, de 33 años, tiene una opción de ampliación de un año, pero el club ha decidido no activarla, según una fuente del equipo.
La decisión del United de no ampliar o renovar su contrato se tomó mucho antes del anuncio del jueves como parte de los planes de renovación de la plantilla a largo plazo. Casemiro había pedido al club que confirmara su marcha en verano. "Llevaré al Manchester United conmigo toda mi vida", dijo Casemiro. "Desde el primer día que pisé este hermoso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con los seguidores de este club tan especial".
El brasileño llegó a Old Trafford en agosto de 2022 procedente del Real Madrid en un traspaso cercano a los 60 millones de libras (80,90 millones de dólares), y el cinco veces ganador de la Liga de Campeones se convirtió en el ancla del centro del campo del equipo, marcando 21 goles en 146 partidos.
Casemiro desempeñó un papel clave en la victoria del United en la Copa de la Liga 2023, marcando un gol de cabeza en la victoria 2-0 sobre el Newcastle United en la final. También formó parte del equipo del United que ganó la FA Cup en 2024.
(1 dólar = 0,7416 libras) (Reporte de Lori Ewing, editado en español por Javier Leira)