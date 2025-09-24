Brasileño Drugovich, piloto de reserva de Aston Martin, se une al equipo Andretti de Fórmula E

24 sep (Reuters) - El brasileño Felipe Drugovich, piloto reserva de Aston Martin en la Fórmula Uno, correrá para Andretti Global en la Fórmula E a partir de diciembre, dijo el equipo de carreras eléctricas el miércoles.

La duodécima temporada de la serie comienza en Sao Paulo el 6 de diciembre, el mismo fin de semana que la prueba final de la F1 en el Yas Marina de Abu Dabi, y Drugovich será liberado de su papel en Aston Martin antes de esa fecha.

El piloto de 25 años ha sido reserva de F1 desde que ganó el título de Fórmula Dos en 2022 y ha apoyado a los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll, que tienen contrato con Aston Martin para 2026.

En Andretti, Drugovich se unirá al británico Jake Dennis, campeón de Fórmula E en 2022-23.

"Ha pasado demasiado tiempo para mí sin competir, así que estoy increíblemente motivado para volver a una pista de carreras", dijo el brasileño, que ha competido en carreras de resistencia desde que dejó la Fórmula Dos, así como en pruebas en la Fórmula E.

Drugovich compitió en dos carreras de Fórmula E como reserva en Mahindra en julio de este año, terminando séptimo en la segunda.

Brasil ha tenido dos campeones de Fórmula E, con Nelson Piquet Jr. ganando el título en 2014-15 y Lucas Di Grassi en 2016-17.

Andretti Global forma parte de TWG Motorsports, propietaria y operadora del equipo Cadillac de Fórmula 1, que debutará la próxima temporada. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)