Brasileño Lula dice que volverá a llamar a Trump si las negociaciones no avanzan pronto

BELÉN, BRASIL, 4 de noviembre (Reuters) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que volverá a llamar a su homólogo estadounidense, Donald Trump, si las conversaciones entre sus países no avanzan antes del final de la COP30, la conferencia de Naciones Unidas sobre el clima que Brasil acoge este mes.

Lula y Trump se reunieron en Malasia en octubre buscando superar las tensiones entre Brasil y Estados Unidos después de que Trump aumentara los aranceles a las importaciones estadounidenses de la mayoría de los productos brasileños al 50% desde el 10% en agosto.

"Salí de la reunión con el presidente Trump seguro de que llegaremos a un acuerdo", dijo Lula a la prensa en Belén.

"Le dije que era muy importante que nuestros negociadores empezaran a hablar pronto".

Lula dijo que el vicepresidente Geraldo Alckmin y el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, están listos para una nueva ronda de negociaciones y podrían viajar a Estados Unidos si es necesario.

"Cuando termine la COP30, si la reunión entre mis negociadores y los suyos aún no ha sido programada, volveré a llamar a Trump", añadió el líder izquierdista. (Reportaje de Katy Daigle y Lisandra Paraguassu; Redacción de Gabriel Araujo, Edición de Alexandra Hudson, Editado en español por Juana Casas)