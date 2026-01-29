Brasileño Mano Menezes asume como nuevo DT de selección peruana

El brasileño Mano Menezes, extécnico de la Canarinha, dirigirá la selección de Perú, con la misión de reflotar un equipo hundido en el fracaso, anunció este jueves la Federación Peruana de Fútbol (FPF)

Menezes, de 63 años, será el séptimo brasileño en el banquillo del equipo inca, que no clasificó a la Copa del Mundo de 2026. El último fue Paulo Autori, quien naufragó en su intento de clasificar al Mundial de Alemania 2006.

"Quiero darle la gran bienvenida a nuestro profesor Mano Menezes", dijo el presidente de la FPF, Agustín Lozano, durante la presentación del seleccionador, presente en el acto