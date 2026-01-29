Brasileño Mano Menezes asume como nuevo DT de una selección peruana en crisis

Perú acudió de nuevo a los brasileños para rescatar su alicaída selección de fútbol. Mano Menezes, extécnico de la canarinha, tomó este jueves el mando de la Bicolor, hundida en el fracaso.

Menezes, de 63 años, será el séptimo brasileño en dirigir a Perú, que no logró la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026.

El anterior fue Paulo Autuori, que naufragó en su intento de meter a Perú en la Copa del Mundo de Alemania 2006.

"Quiero darle la gran bienvenida a nuestro profesor Mano Menezes", dijo el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, durante la presentación del DT brasileño, presente en el acto celebrado en Lima.

Perú se clasificó a solo un Mundial en este siglo, el de Rusia 2018, con el argentino Ricardo Gareca como técnico.

En las pasadas eliminatorias selló la peor campaña de su historia, al quedar noveno entre diez selecciones.

"Sabemos que los últimos años no han sido tan brillantes, pero estamos aquí para retomar ese camino para que Perú sea protagonista", afirmó Menezes en conferencia de prensa tras su presentación como seleccionador inca.

El estratega tiene un gran reto al ponerse al frente de un equipo golpeado anímicamente tras el fracaso en el último premundial.

Menezes auguró mejores tiempos para la selección inca: "Vamos a construir un proyecto de cuatro o cinco años. Prometemos al pueblo peruano que venimos aquí para trabajar mucho".

- Competitivo y reservado -

El nuevo seleccionador de Perú dirigió a Brasil, con Neymar como figura, del 2010 al 2012, y fracasó en la Copa América de Argentina 2011, en la que la Canarinha fue eliminada por Paraguay en cuartos de final. Fue remplazado por Luiz Felipe Scolari.

De pocas palabras, se estrenó como entrenador en 1992, en las categorías inferiores de los clubes de la provincia Rio Grande do Sul, de donde es oriundo.

En 2025, regresó después de 20 años al Gremio de Porto Alegre, con el que cumplió una campaña irregular que le costó el puesto.

Antes pasó por Fluminense, Corinthians, Inter de Porto Alegre, Al Nassr de Arabia Saudita, Palmeiras, Cruzeiro y Flamengo.

Menezes se caracteriza por un equilibrio táctico y un sistema de 4-2-3-1. La prensa brasileña "lo define como técnico de estructura fuerte, no de juego vistoso".

"Es un entrenador bastante capaz. Es muy inteligente, competitivo. Tiene carácter, y resulta bastante exigente dentro del campo", comentó el defensa peruano Erick Noriega del Gremio, en entrevista con el portal L1max de Lima.