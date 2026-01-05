Brasileño Matheus Cunha rescata un punto para Manchester United en Leeds

Con un gol pasada la hora de partido, el delantero brasileño Matheus Cunha evitó la derrota del Manchester United en su visita al Leeds (1-1), este domingo en la 20ª jornada de la Premier League.

Pese al punto sumado, el United ve alejarse cada vez más al líder Arsenal, que le aventaja ahora en 17 puntos tras la victoria de los Gunners el sábado en Bournemouth (3-2).

Con un equipo disminuido por las numerosas bajas, por lesiones y por la participación de varios futbolistas africanos en la CAN que se disputa en Marruecos, Cunha se mostró como el delantero más incisivo de los Diablos Rojos y obtuvo premio a su trabajo al rematar a la red un pase de Joshua Zirkzee.

El empate llegó en el minuto 65, apenas tres después de que Brenden Aaronson abriese el marcador para los locales.

Es el cuarto empate del United en las siete jornadas disputadas (además de una derrota y dos victorias), que dejan al equipo de Rubem Amorim cada vez más lejos del Top 4.

El Aston Villa es segundo provisional en la clasificación a 6 puntos del Arsenal, a la espera de lo que haga este domingo el Manchester City (3º con 41 puntos), que recibe al Chelsea (6º con 30 puntos).

También este domingo, el Liverpool (4º con 33 puntos) visita al Fulham y podría distanciarse más del United en caso de sumar la victoria en Craven Cottage.