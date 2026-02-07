Brasileño Pinheiro Braathen, inspirado por el italiano Tomba, aspira a una histórica medalla de oro

*

Pinheiro Braathen, inspirado por el legado de Alberto Tomba

Cambio de Noruega a Brasil para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2024

Aspira a ganar la primera medalla olímpica de invierno de Sudamérica

Por Elisa Anzolin

MILÁN, 7 feb (Reuters) - No es de extrañar que un hombre que aporta un estilo tan distintivo al esquí alpino, el especialista brasileño en eslalon Lucas Pinheiro Braathen, idolatre al gran italiano Alberto Tomba.

El rey del eslalon, Tomba, fue un auténtico éxito de taquilla durante una carrera que le reportó tres medallas de oro olímpicas y 50 victorias en la Copa del Mundo, repartidas entre eslalon y eslalon gigante.

Pinheiro Braathen, que cambió su nacionalidad noruega por la del país natal de su madre en 2024, tras un año alejado del circuito, compite en las mismas disciplinas y buscará hacer historia la próxima semana al ganar la primera medalla de Sudamérica en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Si lo consigue, Tomba podrá atribuirse parte del mérito.

"Es mi héroe. Quiero decir, si eres aficionado al esquí, eres fan de Alberto Tomba", declaró el sábado el joven de 25 años a Reuters en la Casa Brasil, al día siguiente de llevar la bandera en la ceremonia de inauguración en San Siro. "Incluso si no eres aficionado al esquí, es posible que lo seas. Y creo que eso es lo que define el legado de Tomba".

"Fue más allá de ser un esquiador, no porque lo intentara, sino simplemente por la persona que es en realidad. Es un marginado. Es alguien que marcó la diferencia simplemente por ser quien es, y eso me ha inspirado mucho".

Pinheiro Braathen, al igual que Tomba, destaca entre la multitud. Su melena, sus uñas pintadas, sus declaraciones de moda y sus ocasionales apariciones como DJ están a la altura de su autoconfesa condición de rebelde en el conservador mundo del esquí de competición.

Tomba, que ahora tiene 59 años y que el viernes ayudó a encender el pebetero olímpico en Milán, tenía fama de tener un comportamiento volátil, incluyendo una patada de karate a un fotógrafo y abusar de su posición como policía para evitar el tráfico navideño.

La ruptura de Pinheiro Braathen con la federación noruega tuvo mucho que ver con su incapacidad para expresar su personalidad. Pero ahora está prosperando e intentando dejar huella, al igual que hizo Tomba.

"Las pocas veces que he podido hablar con él, apenas he sido capaz de comunicarme, porque estar en su presencia es una sensación muy especial", dijo el joven de 25 años, que hizo historia esta temporada al ganar la primera carrera de la Copa del Mundo de Brasil al imponerse en el eslalon de Levi, Finlandia.

"Estoy muy agradecido por lo que ha hecho por el deporte en el que compito. Ha allanado el camino para muchos otros atletas".

Pinheiro Braathen ya se había labrado una reputación esquiando para Noruega, al ganar el globo de cristal por proclamarse campeón de la Copa del Mundo de eslalon en la temporada 2023.

Sin embargo, afirmó que esquiar con los colores de Brasil, donde pasó gran parte de su juventud, es más especial y que "volaba" en la ceremonia de inauguración.

"Este es un segundo capítulo de mi vida", dijo. "Sinceramente, la presión es muy alta. Represento a más de 200 millones de brasileños y soy el atleta con más posibilidades de traer a casa una medalla".

"Es una responsabilidad que asumo cada día, hasta el día de la competición. Pero esa presión también es un privilegio".

Pinheiro Braathen es segundo en la clasificación de la Copa del Mundo de eslalon y eslalon gigante tras una temporada muy regular, solo por detrás del gran suizo Marco Odermatt en la clasificación general.

Se enfrentará a Odermatt en el eslalon gigante del próximo sábado en la pista de Stelvio, antes de saltar a su "pista de baile" para el eslalon en la última carrera masculina de los Juegos Olímpicos, el 16 de febrero.

Si gana una medalla, su característica celebración con samba acompañará a las caipirinhas que sin duda correrán a raudales.

"Es una extensión de quién soy, y es mi pista de baile, ¿no?", dijo cuando se le preguntó si los fluidos movimientos del eslalon personifican su personalidad.

"Es donde puedo expresar quién soy, mi historia".

(Escrito por Martyn Herman en Bormio; editado por Andrew Cawthorne. Editado en español por Natalia Ramos)