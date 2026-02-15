Brasileño Pinheiro Braathen listo para un último baile en el eslalon de Stelvio en Juegos de Invierno

Por Martyn Herman

BORMIO, 15 feb (Reuters) - Lucas Pinheiro Braathen está listo para un último baile en Stelvio, donde espera cerrar el programa de esquí alpino masculino de los Juegos de Milán-Cortina con una doble medalla de oro para Brasil en el eslalon del lunes.

Con su característico casco plateado con la inscripción "Vamos Dançar", el esquiador de 25 años dio a Sudamérica su primera medalla olímpica de invierno boreal al dominar el eslalon gigante del sábado.

Tal fue su dominio de la pista en esa prueba, que ahora parte como favorito para el eslalon, una disciplina en la que destaca y en la que fue campeón de la Copa Mundial en 2023.

Pinheiro Braathen pasó su infancia con su madre Alessandra en Brasil tras el divorcio de sus padres, pero regresó a Noruega a los 9 años e impulsado por su padre Bjorn, a quien describe como un "vagabundo del esquí", se embarcó en una carrera como esquiador.

Decidido a ser diferente, Pinheiro Braathen se enemistó con la federación noruega hace tres años, anhelando una mayor libertad creativa y comercial, y abandonó el deporte que, según él, le hacía infeliz. Regresó un año después con los colores de Brasil y desde entonces ha seguido su propio camino.

Aunque no tiene nada en contra del equipo noruego, afirma que su decisión de marcharse abrió "el segundo capítulo de mi vida". "La Federación Noruega de Esquí es el lugar donde me convertí en el esquiador que soy. Tengo mucho que agradecer al equipo noruego y a mis compañeros y entrenadores de aquella época", afirma.

"No siento ningún odio ni rencor por lo que ha pasado. Solo estoy agradecido, porque son nuestras diferencias de perspectiva las que me han obligado a enfrentarme a mí mismo para seguir mi propio sueño. Solo les deseo lo mejor y espero que ellos también me deseen lo mejor".

El lunes, uno de los hombres que se interpondrá en su camino será su mejor amigo en la gira y antiguo compañero de equipo noruego, Atle Lie McGrath, actual líder de la Copa Mundial de eslalon.

"Aunque soy medio estadounidense, me encanta ser noruego. No hay ningún otro lugar en el que quisiera estar. Es el mayor honor de mi vida ser un vikingo atacante", dijo McGrath, nacido en Estados Unidos, tras terminar quinto en el eslalon gigante.

Los noruegos Timon Haugan y Henrik Kristoffersen, el actual campeón olímpico de eslalon francés Clement Noel y el suizo Loic Meillard también serán fuertes contendientes.

(Reporte de Martyn Herman; edición en español de Manuel Farías)