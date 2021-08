Brasileño queiroz dos santos gana el oro en canotaje masculino de 1.000 metros

Por Toshiki Hashimoto

TOKIO, 7 ago (Reuters) - El brasileño Isaquias Queiroz dos Santos dominó la prueba olímpica masculina de canoa individual en 1.000 metros y se hizo con la medalla de oro en el canal del Bosque del Mar el sábado, después de que el defensor del título, Sebastian Brendel, no llegara a la final.

Queiroz dos Santos, de 27 años y medalla de plata en Río, terminó con un tiempo de 4:04.408, por delante del chino Liu Hao y del moldavo Serghei Tarnovschi, para lograr su primer título olímpico en el piragüismo.

"Siento que por fin me he quitado el peso del mundo de encima", dijo Queiroz dos Santos. "Eso no significa que me sienta presionado, sino que sentía la obligación ante los amantes del deporte de Brasil de representar a nuestro país. Ahora me siento mucho más ligero".

El intento del alemán Brendel de convertirse en el primer hombre en obtener el récord de tres oros de los Juegos en la prueba terminó en decepción, ya que el ganador de Londres 2012 y Río 2016 fue séptimo en la segunda semifinal.

El deportista de 33 años, que el martes ganó el bronce con Tim Hecker en los 1.000 metros dobles de canotaje, descartó las preguntas sobre su futuro.

"No es el momento de discutirlo ni de pensar en ello. Quiero disfrutar de los Juegos Olímpicos", dijo Brendel.

La neozelandesa Lisa Carrington no tuvo éxito en su intento de convertirse en la primera atleta en ganar cuatro medallas de sprint en canotaje en unos mismos Juegos. Ella y sus compañeras de equipo Alicia Hoskin, Caitlin Regal y Teneale Hatton terminaron cuartas en el kayak cuádruple femenino 500 metros.

El cuarteto formado por Danuta Kozak, Tamara Csipes, Anna Karasz y Dora Bodonyi se lució en condiciones de humedad y viento para ayudar a Hungría a retener su título, mientras que Bielorrusia se llevó la plata y Polonia se conformó con el bronce.

Los alemanes Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher y Max Lemke ganaron el oro en el kayak cuádruple masculino 500 metros, quedando por delante de España y Eslovaquia.

Con su victoria, Rauhe, de 39 años, se convirtió en el primer hombre que consigue una medalla de velocidad en canotaje en cinco Juegos diferentes, tras haber ganado la primera en Sídney 2000.

"Es increíble... Cuando estaba delante, tenía claro que eran mis últimas brazadas aquí, fue un final perfecto", dijo Rauhe. "Terminar con un oro, es como si lo tuviera en mis sueños, así que estoy muy bien ahora".

Las chinas Xu Shixiao y Sun Mengya se convirtieron en las primeras campeonas olímpicas en la prueba de canoa doble 500 metros femeninos, una prueba que debutó en Tokio.

Las campeonas mundiales terminaron delante de las ucranianas Liudmyla Luzan y Anastasiia Chetverikova, mientras que las canadienses Laurence Vincent-Lapointe y Katie Vincent ganaron el bronce. (Reporte de Toshiki Hashimoto en Tokio, editado en español por Daniela Desantis)

Reuters