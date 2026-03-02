Brasileño Remo anuncia la destitución del DT colombiano Osorio

El club Remo, un modesto club brasileño de la ciudad amazónica de Belém, puso fin este domingo a la vinculación del técnico colombiano Juan Carlos Osorio tras cuatro fechas del Brasileirão 2026, en las que firmó tres empates y sufrió una derrota.

La destitución del exseleccionador de México en el Mundial de Rusia 2018 se produjo luego de perder 2-1 la final de ida del Campeonato Paraense ante Paysandu SC en Belém.

Tras desearle éxitos al entrenador colombiano en sus próximos proyectos, el Remo informó en sus redes sociales que comenzó "la búsqueda" de un nuevo técnico para la temporada 2026.

Osorio, de 64 años, llegó al Remo a mediados de diciembre pasado tras encontrarse libre desde que salió en marzo de 2025 del mexicano Xolos de Tijuana.

El Remo fue el tercer club que Osorio dirigió en Brasil tras estar en el banquillo del São Paulo en 2015 y el Athletico Paranaense en 2024.

Osorio fue campeón en su país con Atlético Nacional y Once Caldas.