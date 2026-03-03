Brasileño Rodrygo queda fuera del Mundial por rotura del ligamento cruzado anterior, dice el Madrid

Por Fernando Kallas

MADRID, 3 mar (Reuters) - El delantero del Real Madrid Rodrygo se perderá el resto de la temporada y el Mundial tras romperse los ligamentos de la rodilla derecha durante la derrota 1-0 ante el Getafe en LaLiga, informó el club el martes. El internacional brasileño de 25 años regresaba tras más de un mes de baja por una lesión muscular cuando salió del banquillo en el minuto 54 del partido del lunes. Minutos después comenzó a mostrar señales de dolor, cayendo brevemente al césped antes de continuar y completar el partido.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", sostuvo el club blanco. (Reporte de Fernando Kallas, editado en español por Javier Leira)