Brasileños del Mónaco Vanderson y Caio Henrique, ausentes varias semanas por lesión

Los futbolistas internacionales del Mónaco Vanderson y Caio Henrique estarán ausentes durante varias semanas de las canchas de juego como consecuencia de sendas lesiones, informó este martes el club del Principado.

Los dos jugadores se lesionaron en el último partido, la victoria 3-1 del Mónaco contra el PSG en el Parque de los Príncipes.

Vanderson tuvo que abandonar el campo en el minuto 15 y fue sustituido por Jordan Teze.

Los exámenes realizados revelaron una importante lesión muscular "Que requiere una intervención quirúrgica", indicó a la AFP el club del Principado, precisando que el brasileño será operado en Finlandia por un especialista.

El club monegasco no ha precisado la duración de la baja del jugador, pero indicó que el objetivo es que el internacional brasileño de 24 años (7 convocatorias) "Pueda estar en condiciones de disputar la Copa del Mundo".

En el caso de Caio Henrique, de 28 años y 5 convocatorias con la Seleção, el grado de su lesión muscular es menor y no requiere operación.

El lateral izquierdo fue sustituido por Christan Mawissa en el minuto 54 contra el PSG.

Si bien el club aseguró que su ausencia será más corta que la de su compatriota Vanderson, tendrá que pasar, no obstante, varias semanas en la enfermería.

Los dos internacionales brasileños serán por lo tanto baja para el partido amistoso que Francia y Brasil disputarán el próximo 26 de marzo en Foxborough, en Massachusetts (Estados Unidos), preparatorio para el Mundial de Norteamérica del próximo verano.