Brasileños evitan destilados tras casos de intoxicación con metanol, incluida una muerte

SAO PAULO (AP) — La noche del viernes no fue típica en un bar cerca de la Avenida Paulista, una de las áreas más concurridas de Sao Paulo y un destino popular para los turistas. Casi todas las mesas pedían cerveza, vino o cerveza de barril, pero no cócteles con destilados.

El gerente Edilson Trindade, quien trabaja en el bar desde 2018, dijo a The Associated Press que el establecimiento suele vender unas 80 caipirinhas, el cóctel nacional de Brasil hecho con cachaça, lima, azúcar y hielo, cada noche. La semana pasada, no vendió ni una sola. Tampoco pidieron otros cócteles.

“Los clientes están preocupados, y les estamos aconsejando que es mejor no beber cócteles”, expresó Trindade.

Su preocupación refleja una inquietud a nivel nacional sobre las bebidas destiladas tras un aumento en los casos de intoxicación por metanol que ha provocado investigaciones policiales, alimentado el miedo público y alterado los hábitos de consumo en los últimos días.

El Ministerio de Salud dijo el viernes que había confirmado 11 casos relacionados con bebidas alcohólicas y estaba investigando 102 casos sospechosos. Una muerte fue confirmada a través de pruebas de laboratorio en Sao Paulo, y hay otras 11 bajo investigación.

Casi todos los casos se han reportado en Sao Paulo, el estado más poblado del país y el epicentro del brote.

La semana pasada, los medios locales informaron sobre muertes y hospitalizaciones vinculadas a alcohol contaminado con metanol. Algunos pacientes fueron ingresados en cuidados intensivos con síntomas graves, incluida la ceguera.

Uno de ellos fue el rapero Hungria, quien permanece hospitalizado en Brasilia después de posiblemente beber alcohol alterado. El viernes, publicó en su cuenta de Instagram que se sentía mejor y que pronto sería dado de alta.

“El viernes tiene una energía diferente. Si sientes sed, busca un lugar seguro para tomar algo”, dijo el cantante.

Pánico tras el envenenamiento

El ministro de Salud, Alexandre Padilha, instó a los brasileños a no beber, especialmente bebidas destiladas, que son más difíciles de verificar si fueron adulteradas. Describió la situación como anormal y señaló que Brasil registró 20 casos de intoxicación por metanol en agosto y septiembre, igual a su promedio anual.

“Como médico y ministro de salud, aconsejo a todos evitar los productos destilados, especialmente los incoloros, a menos que estén seguros de su origen”, manifestó Padilha. “Estos no son artículos esenciales”.

Las advertencias de las autoridades y los médicos causaron pánico entre muchos.

Algunos establecimientos dijeron a los clientes que suspenderían temporalmente la venta de licores destilados. Los clientes cambiaron los cócteles, como la tradicional caipirinha, por bebidas fermentadas.

Otros bares han cambiado su menú y han comenzado a ofrecer mezclas de cócteles sin alcohol.

Jessica Ávila, una productora cultural de 34 años, estaba en el bar que Trindade gestiona cerca de la Avenida Paulista el viernes por la noche, relajándose con amigos, pero aún sintiéndose “muy preocupada”.

“Con todos estos casos que siguen apareciendo y más muertes reportadas cada día, es alarmante. Incluso he visto a personas conocidas ser hospitalizadas”, comentó. “En este momento, no puedo obligarme a beber ningún licor destilado a menos que tenga alguna garantía de que no son falsificados. Me quedo con la cerveza”.

Negocio de adulterados

Hay tres tipos principales de alcohol: etanol, metanol e isopropanol. El etanol es seguro para el consumo y se encuentra en los licores. El isopropanol se usa en desinfectantes y alcohol médico. El metanol, también conocido como alcohol de madera, se usa en combustible, anticongelantes y solventes.

La intoxicación por metanol puede causar dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, visión borrosa, convulsiones e incluso coma, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Se aconseja atención médica inmediata si se sospecha de envenenamiento.

Las autoridades brasileñas han estado inspeccionando bares y distribuidores sospechosos de vender productos contaminados. “Hemos determinado que el metanol contaminó bebidas alcohólicas adulteradas. Así que necesitamos entender cómo”, dijo Artur Dian, jefe de la policía de Sao Paulo, a la AP.

La policía aún no sabe si la contaminación del producto fue intencional o accidental. Las personas que adulteran licores suelen mezclarlos con otras sustancias para aumentar el volumen y las ganancias, lo que puede incluir metanol, comentó. Otra posibilidad es que las botellas estuvieran contaminadas con la sustancia tóxica.

“Aunque sabemos que pequeñas cantidades no contaminan y no son capaces de causar daño a la salud, no sabemos la cantidad exacta que podría permanecer en una botella”, dijo Dian.

La Asociación Brasileña de Bebidas Destiladas dijo que el mercado de alcohol ilícito está en aumento. Un estudio de Euromonitor, encargado por la asociación, encontró que las bebidas adulteradas constituyen el 28% del mercado de Brasil y se venden un 35% más baratas que los productos legítimos.

