Ciudad de méxico, 8 feb (reuters) - el club bravos de ciudad juárez presentó el jueves al brasileño mauricio barbieri como su director técnico para el torneo clausura del fútbol mexicano.

El técnico de 42 años sustituirá a Diego Mejía, quien la semana pasada fue cesado debido a los malos resultados obtenidos en las primeras jornadas del torneo.

"Tenía un deseo personal de trabajar afuera de mi país, especialmente en México, que me parece que es una liga buenísima que me encanta, además del proyecto que tiene Juárez, así que no fue una decisión difícil", dijo Barbieri tras su presentación.

"Llego en un momento en que los resultados no han encajado en el equipo, pero vamos a corregir eso con trabajo. Los objetivos son darle la vuelta a lo que ha pasado hasta ahora y clasificarnos (a postemporada)", agregó.

Desde su debut como director técnico en 2011 con Audax Rio, Barbieri ha dirigido en Brasil a los clubes Red Bull Brasil, Guarani, Desportivo Brasil, Flamengo, Goiás, América Mineiro, Sportivo Alagoano, Red Bull Bragantino y Vasco da Gama.

"Es un gran reto el que tenemos, además del tema deportivo yo pienso que los valores que la institución transmite son los que me han impresionado mucho, lo que deseo es que tengamos una buena presentación con el equipo", apuntó Barbieri.

Bravos, que registra tres derrotas y dos empates, se ubica en el decimoséptimo y penúltimo lugar general con dos puntos. Mazatlán ocupa el último lugar con una unidad.

El próximo compromiso de Bravos será el sábado cuando visite a Guadalajara en la sexta jornada del torneo Clausura. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)