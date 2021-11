Brawn recuerda que no hubo "riesgo dramáticos" en el incidente entre Hamilton y Verstappen en Interlagos

El director deportivo de la F贸rmula 1, Ross Brawn, rest贸 pol茅mica a lo sucedido entre Lewis Hamilton (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull) en el Gran Premio de Brasil del pasado domingo y record贸 que "cada uno tendr谩 una perspectiva diferente" y que no hubo "riesgos dram谩ticos" para ninguno.

Durante la vuelta 48 de la carrera del domingo en Interlagos, Verstappen decidi贸 no trazar la curva 4 cuando Hamilton le ten铆a superado; sali茅ndose de la pista y obligando al ingl茅s a reaccionar para evitar el contacto. Direcci贸n de Carrera decidi贸 que no era necesaria ninguna investigaci贸n del accidente y el de Red Bull no fue sancionado, pero Mercedes ha pedido que se revise el incidente de nuevo.

"Lewis tuvo un momento con Max del que todos tendr谩n una perspectiva diferente, pero no hubo riesgos dram谩ticos", zanj贸 Ross Brawn en su columna en la web del Mundial analizando la carrera y donde se deshizo en elogios sobre el ingl茅s.

"Lidi贸 de forma cl铆nica con los contratiempos de un cambio de motor y su descalificaci贸n de la clasificaci贸n y fue, con mucho, la actuaci贸n del fin de semana", advirti贸 el brit谩nico, que cree que Mercedes dio al siete veces campe贸n del mundo "un coche impresionante" el pasado fin de semana. "Y cuando le das a alguien del calibre de Lewis un coche como ese es imparable", recalc贸.

Para Brawn, "los pilotos de carreras se cr铆an lidiando con estos desaf铆os". "Deben acostumbrarse a los contratiempos que no est谩n bajo su control. Pueden convertir lo negativo en positivo y Lewis hizo precisamente eso este fin de semana", asegur贸.

"Fue un fin de semana fabuloso de principio a fin y nos brind贸 el tipo de drama, intriga y emoci贸n que s贸lo la F-1 puede ofrecer. Es un deporte de tecnolog铆a y de batallas de gladiadores entre pilotos. Tuvimos de todo este fin de semana", a帽adi贸 el director deportivo del Mundial.

En este sentido, consider贸 que la carrera Sprint fue "la mejor" de las tres celebradas este a帽o y "un aperitivo para el plato principal del domingo", mientras que el viernes fue "fabuloso, con una sesi贸n de clasificaci贸n espectacular".

"Creemos que las bases son muy s贸lidas para el formato Sprint y presentaremos m谩s detalles de nuestros planes para seis eventos en 2022 en las pr贸ximas semanas en conversaciones con la FIA y los equipos", sentenci贸.