Brazaletes arcoíris dividen opiniones en la Eurocopa femenina 2025

Algunos capitanes las están usando, otros no.

Los brazaletes arcoíris que están portando algunas jugadoras en el Campeonato Europeo Femenino están resultando más divisivos de lo que quizás se pretendía para un símbolo que promueve la tolerancia y la inclusión.

La UEFA le dio la opción a las capitanas de usar brazaletes con los colores de la bandera arcoíris o versiones monocromáticas con la palabra "respeto" cuando juegan.

"Se proporcionan brazaletes estándar amarillos y azules a todos los equipos y los brazaletes arcoíris están disponibles bajo petición", dijo la UEFA a The Associated Press.

Ambas versiones se han usado hasta ahora en el torneo en Suiza, pero las capitanas han sido criticadas por el significado detrás de sus decisiones.

Lo que significa

El brazalete arcoíris tiene como objetivo mostrar solidaridad con la comunidad LGBTQ+, además de también representar la diversidad.

"La UEFA está comprometida a hacer del fútbol un entorno seguro y acogedor para todos, independientemente de a quién amemos, nuestra identificación de género o expresión de género", dijo el organismo rector antes de la Eurocopa femenina 2022, donde también dio a las capitanas de equipo la opción de usar brazaletes arcoíris.

La UEFA enfrentó críticas el año anterior cuando canceló los planes de Múnich de iluminar su estadio con colores arcoíris para el partido de Alemania contra Hungría durante el Campeonato Europeo masculino.

Los alemanes querían protestar contra una ley aprobada por los legisladores húngaros la semana anterior que prohibía compartir con menores cualquier contenido que retratara la homosexualidad o el cambio de sexo.

¿Quiénes están usando los brazaletes arcoíris?

Cuando Alemania disputó los cuartos de final contra Francia el sábado, la capitana alemana, Janina Minge, usó un brazalete arcoíris mientras que su homóloga francesa no lo hizo.

La capitana de Suiza, Lia Wälti, usó un brazalete arcoíris en el duelo de cuartos de final contra España el día anterior.

Su rival, Irene Paredes, no lo hizo. La capitana de Noruega, Ada Hegerberg, usó un brazalete arcoíris, al igual que la capitana de Gales, Angharad James, la islandesa Glódís Viggósdóttir, la inglesa Leah Williamson y otras. La defensora inglesa Lucy Bronze también usó una muñequera arcoíris durante la victoria de su equipo en los cuartos de final sobre Suecia, cuya capitana, Kosovare Asllani, también usó un brazalete arcoíris. Elena Linari se convirtió en la primera en usar un brazalete arcoíris en el duelo de Italia ante España, pero Cristiana Girelli no lo volvió a portar en el duelo de cuartos contra Noruega. Francia opta por el brazalete de 'respeto' La capitana de Francia, Griedge Mbock Bathy, sugirió que el mensaje del brazalete arcoíris es demasiado restrictivo debido a su enfoque en los derechos LGBTQ+. "Resaltar un solo tema también potencialmente excluye a los demás", dijo. "No podemos defender una sola causa a través de nuestro grupo diverso porque hay tantas causas que defender". Mbock dijo que la selección francesa es "tan diversa que no podemos resaltar solo una causa. Creo que el brazalete con la palabra 'respeto' realmente representa lo que queremos transmitir como mensaje y eso es lo más importante". Cuando se le dijo que nueve de los 16 países que participan en la Eurocopa 2025 usan el brazalete arcoíris, el entrenador de Francia, Laurent Bonadei, defendió la elección de su equipo de no hacerlo. "El nuestro tiene 'respeto' escrito en él. Respeto como palabra reúne muchas causas como el racismo. Creo que el de 'respeto' es realmente uno bonito", dijo Bonadei. Controversia en Qatar La jugadora sueca Nilla Fischer, excapitana del Wolfsburg, fue la primera en Alemania en usar el brazalete arcoíris en la Bundesliga femenina en 2017. Esto inspiró a otros a seguir su ejemplo, tanto en deportes femeninos como masculinos. Alemania fue una fuerte defensora de los brazaletes arcoíris en la Copa del Mundo masculina en Qatar en 2022. Eso llevó a un conflicto con la FIFA sobre la campaña de compromiso "One Love", que presentaba un diseño de corazón tipo arcoíris que se suponía era un símbolo contra la discriminación. Aun así, se vio en gran medida como un desaire al país anfitrión, donde los actos homosexuales son ilegales y donde su trato a los trabajadores migrantes fue altamente criticado por una década.

La FIFA prohibió el uso de estos brazaletes y amenazó con amonestar a los capitanes de equipo que los usaran, lo que llevó a los jugadores alemanes a cubrirse la boca para la foto del equipo antes de su partido inaugural, sugiriendo que estaban siendo silenciados.

La ministra del Interior de Alemania en ese momento, Nancy Faeser, quien también era responsable del deporte, usó un brazalete "One Love" en las gradas sentada junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Los seguidores cataríes respondieron sosteniendo fotos del exjugador alemán Mesut Özil mientras se cubrían la boca durante el partido de Alemania contra España. Se referían al abuso racista en Alemania de Özil, un descendiente de inmigrantes turcos nacido en Alemania, quien se convirtió en chivo expiatorio tras la eliminación de Alemania del Mundial en 2018.

El entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, pidió el fin de las declaraciones políticas en 2024, diciendo que eran demasiado distractoras para sus jugadores. El equipo masculino alemán tampoco cumplió en el campo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.